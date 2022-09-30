Астанчанин подал в суд на бывшую с требованием компенсировать стоимость подарков для неё

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Астанчанин подал в суд на бывшую возлюбленную, требуя вернуть деньги за сделанные ей подарки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного суда.

По данным суда, свои расходы гражданин А. оценил в 800 тысяч тенге. В иске он указал, что приобрел в кредит мобильный телефон модели iPhone 12 PRO MAX, а также смарт часы Apple Watch Series 6 и подарил их ответчице, с которой состоял в отношениях.

Свои иск мужчина мотивировал тем, что девушка якобы обещала помогать оплачивать кредит, однако получив подарки, заложила их в ломбард. Поэтому А. просил суд взыскать с неё стоимость девайсов. На суде ответчица пояснила, что по мере возможности уже помогала мужчине погашать кредит за счёт своих пособий и перечислила 149 тысяч тенге.

Суд первой инстанции отказал истцу, обосновав своё решение статьёй 506 ГК РК, подразумевающей освобождение её от ответственности перед третьей стороной при получении подарка. Так как истец не предоставил доказательств соглашения совместного погашения кредита.

"Суд посчитал, что фактической передачи денег в долг не было. Истец добровольно оформил кредит, подарил ответчику, последняя по своему усмотрению распорядилась подаренным имуществом. По указанным основаниям, суд апелляционной инстанции, оставил решение суда первой инстанции без изменения", - говорится в сообщении суда.

Выплачивать кредит за смартфон и часы ему и дальше придётся самостоятельно.