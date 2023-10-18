Астанчанин открыл интернет-магазин по продаже наркотиков
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Полицейские установили 22-летнего астанчанина, причастного к сбыту наркотиков в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия “Карасора” полицейские установили 22-летнего жителя столицы, который открыл интернет-магазина по продаже наркотиков. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели обыск по месту жительства парня. В кармане наркоторговца они нашли 20 свёртков с наркотическим порошком. В квартире были найдены и изъяты пластиковые контейнеры, пакеты с наркотическим веществом и 35 расфасованных свёртков. На верхнем этаже подъезда был обнаружен тайник. В нём хранились ещё 29 свёртков.
Как затем показала экспертиза, изъятые вещества являются мефедроном общим весом один килограмм 50 граммов и 300 граммов марихуаны.
Молодой человек дал признательные показания и водворён в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса РК.
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