Астанчанин осужден за мошенничество в сфере криптовалюты

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Приговор вынесли жителю Астаны по факту мошенничества в сфере криптовалюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного суда.

Как выяснилось в суде, столичный житель предложил потерпевшей приобрести биткоины для последующей перепродажи по более высокой цене. Он получил от потерпевшей 535 тысяч тенге для покупки биткоинов и аппаратного кошелька. В ходе открытия счёта он получил конфиденциальные данные потерпевшей и похитил более 128,8 миллиона тенге.

Подсудимый вину признал полностью.

В ходе судебного разбирательства между подсудимым и потерпевшей заключено соглашение об урегулировании спора в порядке медиации по гражданскому иску невозвращённой части суммы.

Смягчающими уголовную ответственность обстоятельствами судом признано чистосердечное раскаяние подсудимого, возмещение имущественного вреда и наличие малолетних детей. Он приговорён к пяти годам лишения свободы условно. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.