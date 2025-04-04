В социальных сетях появилась информация о том, что астанчанин заплатил 1 476 600 тенге за парковку в бизнес-центре "Талан Тауэрс", где его автомобиль якобы стоял на протяжении 5 месяцев. Эта сумма шокировала пользователей, и редакция BaigeNews.kz решила разобраться, что на самом деле стояло за этим чеком.

В ответ на запрос редакции, администрация комплекса пояснила, что правилами "Талан Тауэрс" запрещено оставлять автомобиль на стоянке более чем на 7 суток. Служба безопасности комплекса ежедневно фиксирует автомобили, оставшиеся на парковке после 00:00, и система автоматически распознает номерные знаки машин при въезде.

Представители "Талан Тауэрс" также пояснили, что клиент, вероятно, воспользовался бонусным талоном, который позволяет бесплатно оставить машину на парковке. Однако при выезде по такому талону система не фиксирует выход и продолжает начислять оплату по первому талону. Если автомобиль снова въезжает на парковку, система обновляет информацию, и расчет продолжается с нуля. Это, по мнению администрации, могло привести к возникновению недоразумения, когда клиент, скорее всего, сделал скриншот из приложения спустя несколько месяцев.

Также было отмечено, что ни один клиент с подобным запросом не обращался в администрацию паркинга или бизнес-центра.

Таким образом, сумма в 1 476 600 тенге не является результатом длительного пребывания автомобиля на парковке, а скорее вызвана ошибкой в расчетах, связанной с бонусной системой и функцией автоматической тарификации.

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