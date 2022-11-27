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Сегодня, 14:07
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222Фото: vgorode
Астанчанин обокрал диджея в клубе караоке
Сотрудники криминальной полиции задержали 23-летнего жителя столицы по подозрению в краже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.
"В ходе расследования установлено, что подозреваемый зашел в караоке-клуб по улице Жургенова. Воспользовавшись тем, что диджея нет на месте, за аппаратурой никто не присматривает, мужчина украл ноутбук НР стоимостью 200 тысяч тенге.По данному факту проводится досудебное расследование по статье "кража", — сообщили в департаменте.
Оказалось, что задержанный ранее уже был судим. Молодой человек во всём признался. Полицейские проверяют его возможную причастность и к другим похожим преступлениям на территории столицы.
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