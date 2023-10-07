Астанчанин обманом выманил у знакомого 61 миллион тенге

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел дело о хищении денег в особо крупном размере, совершённое в отношении жителя столицы, передаёт BaigeNews.kz.

В 2015 году астанчанин, гр. А. предложил знакомому К. вести совместно бизнес, и, введя его в заблуждение, предложил вложить в "дело" крупную сумму денег. Поверив в удачу бизнеса по приобретению уставного капитала ТОО, предприниматель передал "партнёру" более 61 миллионов тенге.

На суде прокурор поддержал обвинение и просил назначить обвиняемому наказание в виде 5 лет лишения свободы.

"Санкция п.2 ч.4 ст.190 Уголовного Кодекса РК "Хищение денежных средств в особо крупном размере путём обмана и злоупотреблением доверием" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. При назначении наказания обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность и наказание подсудимого, судом не установлено. Учитывая обстоятельства совершённого преступления, приговором суда А. осуждён к 5 годам лишения свободы", — указывается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Приговор суда вступил в законную силу.