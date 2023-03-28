Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов

Фото: polisia.kz

История, которая могла бы стать сценарием для триллера, произошла в Астане. Из-за 500 тысяч долларов мужчина решился на убийство родственницы и нанял для этого киллера. Полицейские ему в этом подыграли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Все детали произошедшего следователи не раскрывают. Известно лишь, что в феврале 57-летняя женщина передала на хранение родственнику 500 тысяч долларов. Тот нашел киллера и договорился с ним за 10 миллионов тенге убить даму.

"Организатор через знакомого заключил сделку с “исполнителем” и отдал ему миллион тенге предоплаты из обусловленных 10 миллионов, а также передал сотовый телефон с фотографией и другими данными предполагаемой жертвы. В тот же день сотрудниками УБОП наёмный убийца установлен. Вещественные доказательства изъяты. Для задержания организатора и основного инициатора преступления сотрудниками полиции проведена оперативная комбинация с имитацией убийства", - сообщили в полиции.

Все участники преступления задержаны и водворены в ИВС.

В интересах следствия другие обстоятельства преступления не разглашаются.