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  • Астанчанин через суд требовал деньги за подарки у экс-возлюбленной
pixabay.com Сегодня, 01:03
124
Фото: pixabay.com

Астанчанин через суд требовал деньги за подарки у экс-возлюбленной

Житель столицы обратился в суд с иском о взыскании долга с бывшей возлюбленной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Из материалов дела известно, что истец купил в кредит последнюю модель смартфона и смарт-часы в подарок девушке, которая пообещала его погашать. Однако, получив подарки, она заложила их в ломбард. По этой причине молодой человек просил суд взыскать с ответчика стоимость гаджетов на сумму около 800 тысяч тенге.

Девушка пояснила, что она помогала ему погашать кредит и уже перечислила парню 149 тысяч тенге.

Суд посчитал, что фактической передачи денег в долг не было. Истец добровольно оформил кредит, подарил ответчику, последняя по своему усмотрению распорядилась подаренным имуществом. Не было предоставлено доказательств, договора займа или иных документов.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Истец подал на апелляцию. По указанным основаниям апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

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#Астана #суд
Журналист
Сегодня, 01:03
124
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