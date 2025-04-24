В Сети активно обсуждают видео и фото с набережной парка Ататюрк в Астане, где был снят асфальт с пешеходной зоны. Пользователи выражают недоумение: покрытие, по их мнению, находилось в хорошем состоянии, передаёт BaigeNews.kz.

"Он ещё 10 лет бы прослужил", — говорится в одном из популярных комментариев.

В ответ на критику Управление охраны окружающей среды и природопользования столицы пояснило, что демонтаж асфальта — часть крупного проекта по благоустройству набережной протяжённостью 4 км — от проспекта Кабанбай батыра до улицы Сарайшык.

Проект включает:

Высадку 1 034 деревьев и 250 000 кустарников

Обустройство велодорожек и обновлённых пешеходных зон

Создание безбарьерной среды

Установку спортивных и игровых площадок

Завершить работы планируют в четвертом квартале 2025 года. По словам представителей акимата, целью проекта является не только эстетическое обновление, но и повышение качества городской среды, экологичности и комфорта для горожан.

Ранее сообщалось, что в текущем году в столице высадят миллион зелёных насаждений. Работы по озеленению охватят все шесть районов города, включая скверы, дворы и набережные.