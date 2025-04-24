Астанчане возмущены снятием качественного асфальта ради укладки брусчатки
Зачем сняли асфальт в парке Ататюрк: власти объяснили модернизацию набережной.
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В Сети активно обсуждают видео и фото с набережной парка Ататюрк в Астане, где был снят асфальт с пешеходной зоны. Пользователи выражают недоумение: покрытие, по их мнению, находилось в хорошем состоянии, передаёт BaigeNews.kz.
"Он ещё 10 лет бы прослужил", — говорится в одном из популярных комментариев.
В ответ на критику Управление охраны окружающей среды и природопользования столицы пояснило, что демонтаж асфальта — часть крупного проекта по благоустройству набережной протяжённостью 4 км — от проспекта Кабанбай батыра до улицы Сарайшык.
Проект включает:
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Высадку 1 034 деревьев и 250 000 кустарников
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Обустройство велодорожек и обновлённых пешеходных зон
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Создание безбарьерной среды
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Установку спортивных и игровых площадок
Завершить работы планируют в четвертом квартале 2025 года. По словам представителей акимата, целью проекта является не только эстетическое обновление, но и повышение качества городской среды, экологичности и комфорта для горожан.
Ранее сообщалось, что в текущем году в столице высадят миллион зелёных насаждений. Работы по озеленению охватят все шесть районов города, включая скверы, дворы и набережные.
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