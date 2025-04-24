  • 24 Апреля, 16:36
  • BAIGENEWS

Астанчане возмущены снятием качественного асфальта ради укладки брусчатки

Зачем сняли асфальт в парке Ататюрк: власти объяснили модернизацию набережной.

Сегодня, 14:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
соцсети Сегодня, 14:19
Сегодня, 14:19
164
Фото: соцсети

В Сети активно обсуждают видео и фото с набережной парка Ататюрк в Астане, где был снят асфальт с пешеходной зоны. Пользователи выражают недоумение: покрытие, по их мнению, находилось в хорошем состоянии, передаёт BaigeNews.kz.

"Он ещё 10 лет бы прослужил", — говорится в одном из популярных комментариев.

В ответ на критику Управление охраны окружающей среды и природопользования столицы пояснило, что демонтаж асфальта — часть крупного проекта по благоустройству набережной протяжённостью 4 км — от проспекта Кабанбай батыра до улицы Сарайшык.

Проект включает:

  • Высадку 1 034 деревьев и 250 000 кустарников

  • Обустройство велодорожек и обновлённых пешеходных зон

  • Создание безбарьерной среды

  • Установку спортивных и игровых площадок

Завершить работы планируют в четвертом квартале 2025 года. По словам представителей акимата, целью проекта является не только эстетическое обновление, но и повышение качества городской среды, экологичности и комфорта для горожан.

Ранее сообщалось, что в текущем году в столице высадят миллион зелёных насаждений. Работы по озеленению охватят все шесть районов города, включая скверы, дворы и набережные.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ASTANA|АСТАНА|SERGEK (@astana_brothers)

Самое читаемое

Наверх