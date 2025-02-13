В начале февраля жители жилого массива Коктал-2 в Астане выразили обеспокоенность по поводу планов строительства следственного изолятора (СИЗО) на 1200 мест в их районе. Об этом они сообщили в социальной сети, передает BaigeNews.kz.

Местные жители отмечают, что в их районе уже функционирует приют для бездомных животных, обитатели которого периодически сбегают и обосновываются в окрестностях частного сектора и многоквартирных домов. Планы по возведению СИЗО вызывают дополнительное беспокойство у населения.

"7 февраля 2025 года состоялась встреча с акимом района Сарыарка Бауыржаном Ералы, на которую были приглашены представители Управления архитектуры и Управления строительства. Выяснилось, что эти управления не проинформировали акимат и жителей района о планируемом строительстве данного объекта. Аким поддержал мнение жителей, выступающих против такого неблагоприятного соседства", - говорится в публикации.

По мнению астанчан, выбор участка в Коктал-2 был обусловлен экономией на проведении инженерных сетей и газификации объекта за счет существующей инфраструктуры района.

Редакции BaigeNews.kz в пресс-службе акимата Астаны прокомментировали вопрос строительства следственного изолятора.

"На данный момент рассматривается возможность строительства СИЗО на другом, удаленном от жилых массивов земельном участке. Предлагаются варианты, окончательное решение будет приниматься согласно ПДП", - рассказали в горадминистрации.

Таким образом, вопрос о размещении нового СИЗО в Астане остается открытым, и местные власти обещают учесть мнение жителей при принятии окончательного решения.