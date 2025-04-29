В Астане специализированный межрайонный суд по делам об административных правонарушениях рассмотрел дело двух граждан - таксиста и студента - которые устроили драку посреди дороги, передаёт BaigeNews.kz. Инцидент, попавший на видео и вызвавший резонанс в соцсетях, произошёл после того, как мужчины не смогли "разъехаться" на проезжей части и словесная перепалка переросла в физический конфликт.

Оба участника - Е., работающий таксистом, и Н., студент ВУЗа - полностью признали вину и раскаялись. Они заявили, что претензий друг к другу не имеют. Несмотря на это, суд квалифицировал действия мужчин как мелкое хулиганство (ст. 434 ч.1 КоАП РК), нарушившее общественный порядок.

С учётом смягчающих обстоятельств - признания вины, раскаяния и отсутствия отягчающих факторов - обоим нарушителям назначен административный штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП). Судебные акты пока не вступили в законную силу.

Видео с места конфликта уже активно обсуждается в соцсетях, вызывая бурную реакцию пользователей - от критики агрессивного поведения до иронии над "дуэлью на дороге".

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