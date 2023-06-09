Астанчане создали ОПГ и выписали фиктивные счета-фактуры на 2,5 миллиарда тенге

Жители столицы организовали бизнес на выписке фиктивных счетов-фактур. Им удалось незаконно оформить документы на два миллиарда 440 миллионов тенге, фактически не выполняя работы, услуги и отгрузку грузов, указанные в накладных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-служба суда города Астаны.

Межрайонный суд по уголовным делам (районный суд №2 Сарыаркинского района) Астаны вынес обвинительный приговор в отношении 10 лиц, обвиняемых в причинении особо крупного ущерба и пособничестве в уклонении от уплаты налогов контрагентами.

Организатору группировки суд назначил восемь лет лишения свободы. Остальные участники ОПГ приговорены к шести годам лишения свободы. Ещё двое пособников получили по три года лишения свободы.

Также за уклонение от уплаты налогов к двум годам ограничения свободы приговорён Г.. Ещё двум фигурантам дела суд назначил по пять лет лишения свободы по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, по амнистии этот срок сокращён на 1/5 часть.

Всем осужденным запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях сроком на три года, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-распорядительных функций в коммерческих организациях сроком на три года.

Конфискация имущества в доход государства применена в отношении двух автомобилей, добытых преступным путём.

Приговор суда вступил в законную силу.