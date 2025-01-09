9 января 2025 года в Астане сотрудники полиции незамедлительно задержали несовершеннолетнего после сообщения о том, что по улице Мухамеджанова шел молодой человек в камуфляжной одежде с предметом, похожим на оружие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на polisia.kz.

"В ходе проверки установлено, что обнаруженный предмет является страйкбольным макетом автомата, приобретенным ранее через интернет. Несовершеннолетний пояснил, что направлялся на игру, которая была отменена, после чего возвращался домой", - говорится в сообщении полиции Астаны.

В полицию вызваны его законные представители. Проводится проверка.

Напомним, сотни пистолетов и автоматов изъяли сотрудники КНБ и полиции за год.