С начала мая казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила об увеличении частоты рейсов между Астаной и Актобе с 7 до 8 раз в неделю, передаёт BaigeNews.kz. Теперь пассажиры смогут летать по этому маршруту не только в обычные дни, но и по вторникам, что обеспечит дополнительное удобство для путешествующих.

Рейсы будут выполняться на современных воздушных судах канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400, известном своей надежностью и комфортом. Это будет способствовать повышению качества обслуживания и удобства для пассажиров.

Дополнительные рейсы добавят гибкости для тех, кто планирует поездки по данному маршруту, будь то по делам или для отдыха.

Полное расписание рейсов можно найти на официальном сайте авиакомпании Qazaq Air, где также доступны все подробности для бронирования билетов.

Ранее мы сообщали, что шымкентцы смогут летать в Мюнхен прямым рейсом.