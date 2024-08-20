Астанчане рассказали как не стать жертвой мошенников в Telegram и WhatsApp

Почти половина мошенничеств в Казахстане совершается в Интернете. Преступники незаконно оформляют кредиты на граждан, взламывают мессенджеры и придумывают все новые схемы, как выманить деньги у доверчивых соотечественников. По данным МВД, с начала года обманутым казахстанцам удалось вернуть только 800 миллионов тенге. Зачастую преступники действуют из-за рубежа, а такие дела просто пылятся в кабинетах следователей. Найти и наказать сетевых аферистов практически невозможно. В то же время страну буквально захлестнула волна киберпреступлений. Как обезопасить себя, разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

По словам жительницы столицы Дины Оразбай, мошенники взломали её аккаунт в Telegram. Злоумышленники использовали мобильный номер девушки для своих корыстных целей. В мессенджер она заходила с рабочего компьютера.

"Прихожу в понедельник на работу, открываю Telegram, а там непонятные чаты с неизвестными мне номерами и людьми. Но чаты были не только с казахстанскими, но и иностранными номерами. У меня началась паника, потому что я сразу поняла, что меня взломали. В переписке были фотографии гостиничных номеров и разных товаров на продажу. Якобы я менеджер гостиницы и люди могут забронировать номер, обратившись ко мне. Я же и "продавец-консультант" магазина. Кстати, везде была указана российская валюта. Я не поняла, как мой номер попал в руки иностранных мошенников", - делится астанчанка.

При этом преступники поменяли фото и сменили имя профиля. В полицию девушка обращаться не стала. Аккаунт помогли восстановить друзья.

"В такой ситуации я оказалась впервые, не знала, как и что делать. Благо, у меня были знакомые, которые разбираются в приложении. Они посоветовали мне пройти двухшаговую проверку, где нужно установить пароль, чтоб при каждом заходе в приложение с нового устройства, он запрашивал код-пароль. Я так и сделала. Еще и защитила свой WhatsApp, потому что мне приходят различные сообщения с просьбой занять деньги", - добавляет Дина Оразбай.

Десятки казахстанцев в этом году стали и жертвами мошенников, представляющихся сотрудниками сотовых операторов. Абоненту звонят и уведомляют, что срок действия мобильного номера завершился.

"Впервые услышала, что у номера телефона есть какой-то срок годности. Как человек, немножко знакомый с работой мобильных операторов, конечно, усомнилась в словах звонящего. Мне предлагали продлить действие номера, а для этого сообщить код, который придёт мне в сообщении. Наслышана, конечно, о схемах действия таких уловок. Я поблагодарила за уведомление и прервала звонок. Тут же позвонила в call center своего мобильного оператора и узнала, что у номера нет срока действия, и меня банально пытались "развести" мошенники", - поделилась жительница мегаполиса Эльвира Мансурова.

Между тем, как выяснилось, сообщив код, гражданин даёт разрешение мошенникам для входа в личный кабинет в приложении сотового оператора. Затем преступники делают переадресацию всех звонков и сообщений на виртуальный дубликат SIM-карты. Обращаются за онлайн-кредитом в банки, получают переадресованный абоненту код и оформляют на его имя кредит.

История астанчанки Салтанат Омаровой (имя изменено) ещё раз доказывает, виртуальное пространство – отличная среда для мошенников. Девушка перевела несуществующей криптобирже свыше 300 тысяч тенге. Доверие ей внушил известный блогер. На его странице в социальной сети она и наткнулась на платформу, которая сулила 100- процентную прибыль с вложенной суммы.

"Рекламировал платформу изветный блогер, поэтому никаких сомнений у меня не возникло. Я прошла по ссылке, быстро зарегистрировалась, стартовый капитал нужно было перевести на карту. Всё было оформлено солидно, я верила, что это официально и законно. Тем более, что дальше по ссылке проваливаешься на сайт известного казахстанского банка, якобы официального партнёра биржи", - вспоминает девушка.

Однако после вернуть свои деньги вместе с начисленной прибылью оказалось невозможно. Платформа перестала работать, а функции обратной связи нет. Салтанат начала искать контакты блогера, нашла его аккаунт в другой соцсети и тут же увидела его пост с просьбой к подписчикам не верить рекламе, поскольку его страницу взломали мошенники. Казалось бы, на этом схема должна была оборваться. Но киберпреступники придумали уловку, чтобы грабить своих жертв дальше. Свои услуги Салтанат предложила "консалтинговая фирма", специализирующаяся на возврате средств, но за это требовалось заплатить 10% от средств, которые требуется вернуть.

"Я обратилась в отдел полиции, написала заявление. Тут я и столкнулась с такими же доверчивыми людьми, оказалось, что их очень много. Нам дали понять, что шансы найти мошенников практически равны нолю, поскольку их аккаунты зарегистрированы в других странах, а в Казахстане используются только "дропы", через которые и выводятся украденные средства", - рассказывает жительница города.

С каждым годом схемы и уловки, на которые идут преступники, становятся всё изящнее, отмечает независимый эксперт в области кибербезопасности, ИТ и маркетинга Евгений Питолин. Один из таких способов – фишинг, когда в ход идут ложные электронные письма или сайты. С их помощью преступники могут завладеть персональной информацией. Причем не только паролями, но и, например, данными банковских карт.

"Ещё одна схема - скимминг – небольшие устройства, которые устанавливаются на банкоматы или платежные терминалы для кражи данных с банковских карт. Вишинг (Voice Phishing) – это мошенничество по телефону, когда злоумышленники выдают себя за представителей банков или других организаций, чтобы получить доступ к личной информации. Есть и смс-фишинг (Smishing). Ложные текстовые сообщения, которые содержат ссылки на вредоносные сайты или просят предоставить личные данные. Мошенничество через социальные сети. Создание фальшивых профилей или страниц для сбора информации или обмана пользователей", - перечисляет Евгений Питолин.

Кроме базовых схем мошенничества, чтобы заполучить деньги, аферисты придумывают новые ситуации. Для этого используют информационные поводы, например, режим ЧС, обширная утечка, предлагают льготы. Среди самых распространённых технологий - программы, которые устанавливаются на компьютеры или мобильные устройства для кражи данных или создания уязвимостей. Часто используются массовые рассылки, через спам-сообщения распространяются вредоносные программы.

Только критическое мышление и осведомленность о происходящем - главные помощники в защите от мошенников, считает независимый эксперт по кибербезопасности Евгений Питолин. Он дал несколько рекомендаций, как избежать ловушек сетевых аферистов.

"Надежные и сложные пароли – база безопасности. Создавайте сложные пароли и помните, что один пароль на всех аккаунтах, это очень плохо. Активируйте двухфакторную аутентификацию, изучайте внимательно все входящие ссылки. Регулярно обновляйте программное обеспечение. Установите антивирусное ПО. Оно может помочь обнаруживать и предотвращать угрозы", - советует эксперт.

Свои характеристики подозрительных сообщений разослал пользователям и популярный мессенджер WhatsApp. Разработчики сервиса просят обращать внимание на такие нюансы, как грамматические ошибки в тексте, просьбы активировать ссылку, скачать приложение или переслать сообщение. Если появились опасения, что это спам, то лучше не нажимать на ссылки, не делиться и не пересылать смс. Отправителя следует добавить в список контактов, заблокировать и подать жалобу.

Тем временем, киберкриминал в Казахстане растёт с каждым годом. Всё больше услуг переходят в цифровую платформу. Казахстанцы с большим удовольствием пользуются онлайн финансовыми услугами. Открыть счёт, получить кредит, перевести средства, забронировать билет или отель занимает несколько минут. Безграничными становятся возможности электронной коммерции. Заказать одежду, мебель, продукты, готовую еду можно в приложениях банков или агрегатора такси. И даже купить квартиру займёт секунды времени, здесь договор оформляется с помощью факсимиле. Потребительские привычки скорректировала и пандемия ковида. Оценившие удобства цифровизации пользователи, теряют бдительность, констатирует эксперт.

"Если вы стали жертвой кибермошенников, немедленно сообщите в банк, если ваши финансовые данные были скомпрометированы. Поменяйте пароли, измените пароли ко всем вашим аккаунтам, особенно если они были взломаны. Сообщите в полицию. Подайте заявление в правоохранительные органы, чтобы зарегистрировать инцидент. Проверьте свою кредитную историю. Следите за подозрительными транзакциями и сообщите в необходимые органы. Будьте внимательны к возможным последствиям. Наблюдайте за своими счетами и аккаунтами на предмет возможных мошеннических действий", - предостерегает независимый эксперт в области кибербезопасности.

В последнее время казахстанцы получают массу вредоносных ссылок в мессенджере WhatsApp, к примеру, "проголосуйте за мою племянницу и т.д.". По информации полицейских, после того, как пользователь проходит по ссылке, мошенники получают удаленный доступ к приложению WhatsApp, откуда скачивают все контакты.

"Если вы всё же прошли по ссылке, необходимо незамедлительно

в настройках мессенджера отключить все привязанные устройства. Не отвечать на видеозвонки от незнакомых абонентов, не верить звонкам, что вы участвуете в каких-либо специальных операциях по поимке мошенников. Правоохранительные органы не проводят никаких операций по телефону. Нельзя передавать никому информацию личного характера и банковские реквизиты, пароли, коды", - предупреждают в МВД.

По данным министерства внутренних дел Казахстана, мошенничество в сети растёт с каждым годом, жертвами преступников становятся как пожилые люди, так и работающие граждане среднего возраста, и даже дети.

"За семь месяцев этого года в стране зарегистрировано около 26 тысяч мошенничеств, из которых более 11 тысяч совершены в сети интернет. Сумма возмещённого ущерба составила около 800 млн. тенге. В последнее время на территории республики участились случаи, когда мошенники создают фейковые аккаунты руководителей тех или иных государственных органов или крупных частных организаций, сообщают подчиненным о том, что с ними свяжутся сотрудники правоохранительных органов и необходимо будет выполнить все требования правоохранителей. После ряда манипуляций на граждан оформляют мошеннические кредиты", - рассказывают в профильном ведомстве.

Мошенники пользуются закредитованностью населения, считают социологи. Предлагаемая легкая схема больших заработков по-прежнему заманчива для казахстанцев, обременённых иногда сразу несколькими кредитами.