Астанчане пожаловались на нехватку билетов до Урджара

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Астанчане в соцсетях пожаловались на нехватку билетов до аэропорта Урджар, передаёт BaigeNews.kz. Согласно онлайн-сервисам покупки билетов, на прямой рейс Астана-Урджар их не осталось вплоть до конца июля. Аналогичная ситуация и с железнодорожным сообщением. Туристы, которые решились поехать на машине, жалуются на плохое качество дороги и отсутствие автобана.

По направлению на Урджар действует несколько воздушных маршрутов из Астаны. Из Астаны до Урджара 6 рейсов в неделю, которые выполняет авиакомпания "Qazaq Air". Стоимость фиксированная - 16 тысяч тенге.

Ситуацию с труднодоступностью прибытия на курорт также прокомментировал и депутат мажилиса Самат Нуртаза. По его словам, властям необходимо решить вопрос с доступом на Алаколь и его курорты для казахстанцев и иностранных гостей, если они действительно настроены развивать туризм в Казахстане.

"Знакомые пытались купить билет до Урджара, но на поезд и на самолёт с Астаны билетов просто нет на июль. В итоге они решились поехать на машине. Если с Астаны дорога хорошая, то в районе Жан-тобе до Аягуза оставляет желать лучшего. Вся семья в итоге прибыла на место очень уставшими, преодолели расстояние 1600 километр. Мне кажется, вопрос с билетами на наземный и воздушный транспорты не стоял бы так остро, если бы была нормальная дорога до Алаколя. Когда я бывал на курорте, я встречал российские номера машин у туристов, значит курорт пользуется спросом и у иностранцев. Почему бы не открыть рейсы и из других стран", - пояснил Нуртаза.

Депутат отметил, что в аэропорт Урджара вложены немалые средства, и что количество рейсов можно увеличить.

В онлайн-сервисе Aviata 12 июля возможно было приобрести билет только в рамках турпакета через турфирму "Компас". Через сервис Каспий банка, билетов на июль на рейс до Урджара нет, на поезд осталось несколько билетов на конец июля.

Редакция обратилась с официальным запросом в комитет гражданской авиации по ситуации с авиабилетами.