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Лента новостей

all.accor.com Сегодня, 17:04
142
Сегодня, 17:04
142
Фото: all.accor.com

Астанчане поздравили страну с Днем независимости

Редакция BaigeNews.kz провела опрос среди жителей Астаны в преддверии Дня Независимости. Астанчане рассказали, что для них означает этот день. 

"Для меня этот день - очень важная память. Память государства, страны, потому что много событий было. Тут можно было бы, конечно, отмечать с точки зрения праздника. Но по большому счету в этот день нужно радоваться тому, что у нас своя страна, есть четкие границы, есть четкое определение статуса, и мы живем очень дружно. Потому что каждый занимается своим любимым делом", - сказал один из опрошеных.

Другие напомнили, что Казахстан остается островком мира на фоне политических потрясений в мире. 

"Для меня День независимости означает очень много, на самом деле, так как независимость для каждой страны - это очень важная вещь. Необходимо ценить то, что мы имеем. Особенно в свете последних геополитических событий. Я думаю, многие казахстанцы поняли, как важно жить в дружбе и согласии", - признался другой житель Астаны.

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#День независимости #опрос
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:04
142
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