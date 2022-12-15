Астанчане поздравили страну с Днем независимости

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Редакция BaigeNews.kz провела опрос среди жителей Астаны в преддверии Дня Независимости. Астанчане рассказали, что для них означает этот день.

"Для меня этот день - очень важная память. Память государства, страны, потому что много событий было. Тут можно было бы, конечно, отмечать с точки зрения праздника. Но по большому счету в этот день нужно радоваться тому, что у нас своя страна, есть четкие границы, есть четкое определение статуса, и мы живем очень дружно. Потому что каждый занимается своим любимым делом", - сказал один из опрошеных.

Другие напомнили, что Казахстан остается островком мира на фоне политических потрясений в мире.