Специализированный межрайонный экономический суд Астаны обязал монополиста снизить тариф на отопление для потребителей, передаёт BaigeNews.kz.

Уполномоченный орган в сфере регулирования естественных монополий обратился в столичный экономический суд с иском о понуждении снизить тариф по тепловой энергии.

Судом установлено, что ответчик является субъектом естественных монополий по поставке тепловой энергии.

Аудиторской проверкой установлены нарушения по тарифу за счет увеличения объемов оказываемых услуг.

"Правилами формирования тарифов, в случаях увеличения объемов услуг, предусмотрено снижение тарифа на регулируемые услуги. Однако, АО не снизило тарифы, что привело к получению сверхприбыли и переплате потребителями по завышенному тарифу. Полученная прибыль, должна направляться на развитие и эффективное функционирование регулируемой услуги, что соответствует утвержденной тарифной смете", - говорится в сообщении.

Ответчиком полученный в результате увеличения объемов услуг доход не направлен на предусмотренные законодательством цели и не произведено снижение тарифа.

Поэтому иск к монополисту судом удовлетворен, на ответчика возложена обязательство снизить тариф, прибыль от которого должна быть направлена на развитие тепловых сетей.

Решение вступило в законную силу.