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Астанчане перекрыли дорогу из-за наезда на ребёнка 19 Декабря, 22:56
579
19 Декабря, 22:56
579

Астанчане перекрыли дорогу из-за наезда на ребёнка

Жители Астаны перекрыли дорогу у школы после того, как на этом участке сбили ребёнка. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

"19 декабря около 17:50 водитель автомашины Toyota Highlander, следуя по улице Бухар жырау, допустил наезд на несовершеннолетнего ребенка, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП восьмилетний мальчик доставлен в городскую больницу и после осмотра врачей отпущен домой. По данному факту проводится дознание", - сообщили в полиции. 

После происшествия жители близлежащих домов перекрыли проезд и потребовали установить освещение на дороге.

С собравшимися полицейские провели беседу.

"Информация о необходимости проведения дорожных работ по улучшению данного участка передана в местный исполнительный орган", - уточнили в полиции.

В акимате сообщили, что вопрос по освещению улицы №38 находится на контроле.

"В кратчайшие сроки будет установлено постоянное освещение. Перебои возникали из-за того, что строительство уличного освещения на данном участке не было завершено в полном объёме, а было подключено по временной схеме. В кратчайшие сроки данные вопросы будут решены", - говорится в сообщении, распространённом пресс-службой акимата.

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#Астана #дтп #происшествия
BaigeNews.kz
19 Декабря, 22:56
579
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