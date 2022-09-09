Астанчане перечислили в фонд ОСМС 143,2 миллиарда тенге

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За август текущего года астанчане перечислили в фонд обязательного социального медицинского страхования шесть миллиардов тенге. А с начала года, с января по август, в столице в фонд ОСМС перечислено 42,6 миллиарда тенге, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного филиала Фонда социального медицинского страхования.

"Общая сумма отчислений и взносов обязательного социального медицинского страхования, поступившая по городу Нур-Султан в период с 1 июля 2017 года по 31 августа 2022 года, составляет более 143,2 миллиарда тенге", - сообщает пресс-служба ведомства.

Из шести миллиардов тенге более 3,3 миллиарда приходятся на отчисления работодателей, 2,7 миллиарда – на взносы индивидуальных предпринимателей.

А с января по август 2022 года в столице в счёт обязательного социального медицинского страхования перечислено 42,6 миллиарда тенге (из них около 23,7 миллиарда тенге приходятся на отчисления работодателей, а 18,9 миллиарда тенге – взносы индивидуальных предпринимателей).

Сумма единого совокупного платежа (ЕСП), поступивших от 14 883 плательщиков за ОСМС с января по август 2022 года, составляет более 86 миллионов тенге, а за август текущего года от 7998 плательщиков ЕСП поступило 10,7 миллиона тенге.