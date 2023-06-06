"Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию

Фото: ресс-службы акимата Астаны

Астана изнывает от жары уже неделю, а вдобавок в некоторых районах перекрыли воду, что вызвало массу недовольства среди столичных жителей, передает BaigeNews.kz. Сегодня журналисты в кулуарах правительства спросили заметителя премьер-министра (бывшего акима Астаны) Алтая Кульгинова о том, почему он в годы руководства городом не решил проблему с водой. Представители СМИ передали чиновнику жалобы астанчан о том, что им "приходится ходить в туалет по расписанию".

"Я работал акимом 3,5 года. За это время порядка 300 тысяч человек переехало в столицу, понимаете? Резкий рост идет. С учетом этого мы в 2020 году начали строить НФС (насосно-фильтровальную станцию). Сейчас этот проект завершен, будет вода. Инженерные сети все построены. Вопрос в наличии самой воды. Поэтому станцию, которая очищает воду, надо запустить", - ответи Кульгинов.

По его словам, первый Генплан Астаны в начале 2000 предусматривал, что в городе будет проживать 800 тысяч жителей.

"Эта цифра уже превзошла все ожидания. В 2010 году корректировали Генплан, прогнозы были, что к 2030 году в столице будет проживать 1,2 миллиона человек. Этих показателей мы достигли в 2020. Поэтому в 2019 году начали корректировать Генплан, что к 2030-35 будут проживать от 2 до 2,5 миллиона человек", - сообщил он.

Экс-аким столицы Кульгинов предложил не искать виновных в нынешней ситуации.