В связи с реконструкцией наземного пешеходного перехода на улице Кунаева у "Астана Опера" с 19 февраля ввели временные изменения в организации дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz.

Для снижения транспортной нагрузки на проспекте Туран, на участке от улицы Сыганак до шоссе Коргалжын временно разрешен проезд по автобусным полосам Bus Lane.

Жителей и гостей столицы попросили отнестись с пониманием и принять во внимание изменения на дорогах столицы.

После завершения строительства наземного пешеходного перехода дорожные знаки будут открыты. Информация об этом будет дополнительно размещена на официальных источниках в социальных сетях.

Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и заранее планировать свой маршрут, исключая из него закрытый участок улицы Кунаева.

В акимате напомнили, что по согласованию с Управлением административной полиции ДП столицы с 19 февраля по 30 октября будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран. При этом движение автотранспортных средств будет обеспечено по прилегающим улицам Достык и Сарайшык.