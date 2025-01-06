Астанчанам продавали несуществующие авиабилеты в Египет
Сотрудники криминальной полиции УП района "Нура" установили и задержали женщину.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане в полицию обратились местные жители. Они сообщили о продаже поддельных авиабилетов за границу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Выяснилось, что подозреваемая предлагала потерпевшим авиабилеты в Египет по цене в два раза ниже рыночной.
"Молодая семья, обрадовавшись самой дешевой путевке, найденной через социальные сети, не раздумывая, совершила онлайн-оплату. Получив деньги, мошенница отправила им поддельные авиабилеты.
Только в аэропорту супруги поняли, что стали жертвами обмана. Ущерб составил около полутора миллионов тенге", - говорится в сообщении.
Сотрудники криминальной полиции УП района "Нура" установили и задержали женщину, совершившую мошенничество. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемая обманула не только эту семью.
"Преступница была заключена под стражу и помещена в изолятор временного содержания", - добавили в полиции.
Напомним, ранее подозреваемую в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России.
Самое читаемое
- Жертвам мошенников в СКО спишут кредиты
- Массовое ДТП на трассе Астана – Щучинск: кто заплатит за повреждение 95 автомобилей
- Сотрудники КНБ и полиции пресекли деятельность 19 ОПГ в Казахстане
- Автомобиль с людьми провалился под лёд в Карагандинской области
- Метапневмовирус в Казахстане: Что нужно знать об инфекции