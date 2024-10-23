Астанчанам предложили запастись недорогими продуктами питания

В Астане 26-27 октября пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представят производители из Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной акимат.

В ярмарке примут участие более 100 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий.

"Вы можете приобрести свыше 40 наименований продуктов питания. Цены на ярмарочную продукцию будут традиционно ниже рыночных на 10-15%. Аграрии Акмолинской области привезут мясные и колбасные изделия, свежую рыбу, яйца, молоко и молочную продукцию, муку, картофель и овощи. Также для оказания помощи посетителям на ярмарке будут работать волонтеры", ― говорится в сообщении.

На этой ярмарке выступят с концертом акмолинские артисты.

"Не упустите возможность приобрести качественную продукцию по выгодным ценам! Мы ждем Вас по адресу Каркаралинское шоссе 1 напротив ипподрома "Казанат", ― отмечено в обращении акимата к населению Астаны.

Начало сельскохозяйственной ярмарки в 08:00.