Астанчанам предложили запастись недорогими продуктами питания
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В Астане 26-27 октября пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представят производители из Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной акимат.
В ярмарке примут участие более 100 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий.
"Вы можете приобрести свыше 40 наименований продуктов питания. Цены на ярмарочную продукцию будут традиционно ниже рыночных на 10-15%. Аграрии Акмолинской области привезут мясные и колбасные изделия, свежую рыбу, яйца, молоко и молочную продукцию, муку, картофель и овощи. Также для оказания помощи посетителям на ярмарке будут работать волонтеры", ― говорится в сообщении.
На этой ярмарке выступят с концертом акмолинские артисты.
"Не упустите возможность приобрести качественную продукцию по выгодным ценам! Мы ждем Вас по адресу Каркаралинское шоссе 1 напротив ипподрома "Казанат", ― отмечено в обращении акимата к населению Астаны.
Начало сельскохозяйственной ярмарки в 08:00.
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