Астанчанам предлагают слепить снеговика и участвовать в конкурсе
Снеговиков можно сделать на берегу реки Есиль около катка.
Сегодня, 05:30
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Сегодня, 05:30Сегодня, 05:30
76Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Астане с 15 января по 15 февраля пройдёт конкурс снеговиков, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на столичный акимат.
Снеговиков можно сделать на берегу реки Есиль около катка.
Для участия в конкурсе нужно:
- слепить уникального снеговика, который соответствует тематике экологической акции "Таза Қазақстан";
- сфотографировать работу;
- разместить изображение на личной странице в Instagram до 15 февраля с хэштегом #ТазаҚазақстан и #QarFestSaryarqa, отметить страницу @saryarqa.audany.
Авторы лучших работ будут награждены дипломами и памятными подарками.
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