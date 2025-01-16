В Астане с 15 января по 15 февраля пройдёт конкурс снеговиков, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на столичный акимат.

Снеговиков можно сделать на берегу реки Есиль около катка.

Для участия в конкурсе нужно:

- слепить уникального снеговика, который соответствует тематике экологической акции "Таза Қазақстан";

- сфотографировать работу;

- разместить изображение на личной странице в Instagram до 15 февраля с хэштегом #ТазаҚазақстан и #QarFestSaryarqa, отметить страницу @saryarqa.audany.

Авторы лучших работ будут награждены дипломами и памятными подарками.