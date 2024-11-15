Астанчанам объявили об изменениях по одному из автобусных маршрутов

В Астане внесли изменения в работу общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.

"Уважаемые пассажиры! В связи с затрудненным проездом с 12:00 до 15:00 автобусы маршрута №43 временно не будут заезжать на остановку "Главная мечеть", - говорится в сообщении.

Жителей столицы просят учитывать данное изменение при планировании поездок к Главной Республиканской мечети.

Ранее сообщалось, что два новых автобусных маршрута запустили в Алматы.