Астанчанам объявили об изменениях по одному из автобусных маршрутов
Сегодня, 10:19
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Сегодня, 10:19Сегодня, 10:19
35Фото: BaigeNews.kz
В Астане внесли изменения в работу общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.
"Уважаемые пассажиры! В связи с затрудненным проездом с 12:00 до 15:00 автобусы маршрута №43 временно не будут заезжать на остановку "Главная мечеть", - говорится в сообщении.
Жителей столицы просят учитывать данное изменение при планировании поездок к Главной Республиканской мечети.
Ранее сообщалось, что два новых автобусных маршрута запустили в Алматы.
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