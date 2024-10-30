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Астанчанам объявили об изменениях по нескольким автобусным маршрутам

Сегодня, 08:55
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Астанчанам объявили об изменениях по нескольким автобусным маршрутам Сегодня, 08:55
Сегодня, 08:55
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Несколько автобусов изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№ 1, 6, 11, 85, 321. Просим заранее планировать свой маршрут”, – говорится в официальном сообщении CTS.

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