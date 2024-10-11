Астанчанам объявили об изменениях по двум автобусным маршрутам

Стало известно, что с понедельника, 14 октября, на пригородных маршрутах №304 и №322 количество автобусов курсирующих в будние дни увеличится на еще один автобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.

"Теперь, на маршруте № 304 будет курсировать 6 автобусов, на маршруте № 322 - 7 автобусов", ― говорится в сообщении.

Соответственно, меняется расписание маршрутов.