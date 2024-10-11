Астанчанам объявили об изменениях по двум автобусным маршрутам
Сегодня, 14:33
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Сегодня, 14:33Сегодня, 14:33
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Стало известно, что с понедельника, 14 октября, на пригородных маршрутах №304 и №322 количество автобусов курсирующих в будние дни увеличится на еще один автобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.
"Теперь, на маршруте № 304 будет курсировать 6 автобусов, на маршруте № 322 - 7 автобусов", ― говорится в сообщении.
Соответственно, меняется расписание маршрутов.
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