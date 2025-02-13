Правоохранители просят жителей и гостей Астаны воздержаться от дальних поездок за пределы города, передаёт BaigeNews.kz.

"13 февраля в связи с метелью и усилением ветра с порывами до 30 метров в секунду просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Стоянку необходимо осуществлять строго в установленных местах, не оставлять личный транспорт на проезжей части, а также выполнять требования патрульных полицейских. Просим отнестись с пониманием и настоятельно рекомендуем воздержаться от дальних поездок за пределы города, учитывая, что из-за сложных метеоусловий периодически ограничивают движение на загородных трассах. При возможности использовать общественный транспорт", - обратились в ДП Астаны.

Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам, напомнили в полиции.

В интересах собственной безопасности советуют осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать светоотражающие элементы на верхней одежде, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги.

13 февраля в Астане ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 5-7 мороза.