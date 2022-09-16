Астанчан просят принимать участие в подготовке своего дома к отопительному сезону

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На сегодняшний день подготовка объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону идет в плановом режиме. Готовность соцобъектов составляет 86-99%, жилого фонда – 85%. О том, как ведется эта работа, рассказал заместитель руководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Багдат Байсадыков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

По словам спикера, в настоящее время в полном объеме завершены гидравлические испытания магистральных сетей теплоснабжения города, подготовка котельных в жилых массивах и автономных источников отопления социальных объектов, завершено техническое обслуживание электрических подстанций, подготовлены все сети водоснабжения и водоотведения.

Также продолжаются работы по капитальному ремонту тепловых и электросетевых объектов. Работы на этих сетях и сооружениях планируется завершить до конца сентября. Багдат Байсадыков подчеркнул, что эти работы не препятствуют началу отопительного сезона.

"На стадии завершения находится подготовка объектов образования 99%, здравоохранения 86%, работы по которым планируется завершить до 20 сентября. По жилому фонду готовность составляет 85%, готово 2 557 домов из 2 999. Акиматом активно проводится работа по подготовке данных домов с ОСИ и обслуживающими компаниями. При этом, хотим обратиться к жителям неготовых домов. Просим вас активно принимать участие в подготовке своего дома к отопительному сезону, участвовать на общих собраниях вне зависимости от того кем вы являетесь, собственники или арендаторы, нужно активно участвовать в сборе необходимых средств", - обратился к астанчанам Байсадыков.

Что касается частного сектора, спикер напомнил, что акиматом с 2020 года начата газификация жилых массивов. На сегодня обеспечена возможность подключения к газу 14 тыс. домов, из них подключено 5,3 тыс. домов.

В столице также работают 14 точек продажи угля для населения. На данных местах свою деятельность осуществляют 8 компаний-реализаторов, с которыми подписаны меморандумы о неповышении цен на тупиках.

Спикер также разъяснил, когда в столице дадут отопление.

"Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона в городе, утвержденным решением маслихата города от 27 июня 2014 года (№249/36-V), отопительный сезон в столице начинается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 °С и ниже в течении пяти суток. На сегодняшний день данная норма не наступила", - пояснил он.