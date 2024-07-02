О работе медучреждений во время ШОС проинформировали астанчан

Во время ШОС скорая медпомощь, поликлиники и больницы будут работать в штатном режиме в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

"Городские стационары, как и прежде, будут принимать горожан в круглосуточном режиме. Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделены резервные профильные палаты. Скорая медицинская помощь продолжает функционировать 24/7, обеспечивая доступность и оперативность оказания помощи пациентам", - говорится в сообщении.

Поликлиники также работают в обычном режиме: организации первичной медико-санитарной помощи будут работать с 8:00 до 20:00, прием активов и вызовов – с 8:00 до 16:00.