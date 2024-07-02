  • 2 Июля, 17:06
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О работе медучреждений во время ШОС проинформировали астанчан

Сегодня, 15:40
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акимат Астаны Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:40
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Фото: акимат Астаны

Во время ШОС скорая медпомощь, поликлиники и больницы будут работать в штатном режиме в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

"Городские стационары, как и прежде, будут принимать горожан в круглосуточном режиме. Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделены резервные профильные палаты.

Скорая медицинская помощь продолжает функционировать 24/7, обеспечивая доступность и оперативность оказания помощи пациентам", - говорится в сообщении.

Поликлиники также работают в обычном режиме: организации первичной медико-санитарной помощи будут работать с 8:00 до 20:00, прием активов и вызовов – с 8:00 до 16:00.

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