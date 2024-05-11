Астанчан пригласили на массовую велогонку

Акимат Астаны пригласил желающих на массовую велогонку, которая состоится 19 мая в честь открытия велосезона, передает BaigeNews.kz.

Велосипедисты стартуют на 25 километров с объездной велодорожки (вдоль дороги в сторону Косшы) и финишируют в парке жилого массива Ильинки (Үркер) "Жасыл белдеу".

Регистрация желающих принять участие в велогонке продлится с 08:00 до 08:30. Начало гонки — 09: 00.

"После окончания заезда среди участников, зарегистрированных на финише, пройдет лотерея и розыгрыш ценных призов, такие как велосипеды, шлем и бутылки. Каждый участник допускается на велопробег со своим велосипедом. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить и принять активное участие в массовом велопробеге вместе с нами", — рассказали в Управлении физической культуры и спорта столицы.

С 15 апреля в столице стартовал новый сезон велопроката Astana Bike.