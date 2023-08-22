Астанчан приглашают принять участие в обсуждении проекта генплана столицы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы совместно с НИПИ "Астанагенплан" приглашает астанчан для продолжения общественного обсуждения проекта Генерального плана Астаны до 2035 года, передает BaigeNews.kz.
С выставочными материалами проектных решений Генерального плана можно ознакомиться с 21 по 22 августа 2023 года, по адресу: г.Астана, ул.А.Мамбетова, 22 (район "Сарыарка").При этом презентация проекта генерального плана будет проводиться с 10.00 часов до 18.00 (с перерывом на обед).
Для удобства горожан и более широкого охвата населения будут организованы общественные обсуждения по районам столицы.
22 августа 2023 года:
17 - 00 час - района "Сарыарка" по адресу ул.А.Мамбетова, 22.
23 августа 2023 года:
11 – 00 час - район "Байконыр" по адресу: ул.М.Габдуллина, 7, Школа гимназия № 10;
15 – 00 час – район "Алматы" ул. Аманжола Болекпаева, 20, Школа-гимназия № 86.
24 августа 2023 года:
10 - 00 час - район "Нура", ул.Кабанбай батыра, 33, этаж 3, зал заседаний акимата района;
15 – 00 час - район "Есиль", ул.Кабанбай батыра, 33, этаж 3, зал заседаний акимата района.
25 августа состоятся итоговые общественные обсуждения во Дворце "ЖАСТАР" по адресу: г.Астана, проспект Республики, 34.
Начало в 10.00 часов.
Самое читаемое
- Жительница Кокшетау с уникальным голосом отправилась на телешоу к Малахову
- Казахстанского футболиста встретили овациями на 42-тысячном стадионе
- Как люди живут возле знаменитого розового озера в Павлодарской области
- Сабина Алтынбекова назвала свой ру
- "Был свой бизнес и машины в гараже": бездомные Павлодара поделились своими историями