Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 11-13 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Астана

11 апреля — переменная облачность, без осадков, пыльная буря. Южный ветер 9-14 м/с, порывы до 18 м/с. Температура ночью 11-13°C, днем 23-25°C.

12 апреля — переменная облачность, без осадков, пыльная буря. Ветер южный, затем северо-западный 9-14 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью 10-12°C, днем 23-25°C.

13 апреля — переменная облачность, днем дождь, пыльная буря. Северо-западный ветер, переходящий на северо-восточный 9-14 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью 3-5°C, днем 13-15°C.

Алматы

11 апреля — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°C, днем 21-23°C.

12 апреля — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°C, днем 25-27°C.

13 апреля — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°C, днем 25-27°C.

Шымкент

11 апреля — переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14, днем 28-30°С.

12 апреля — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура ночью 12-14, днем 30-32°С.

13 апреля — переменная облачность, днем дождь и гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 14-16, днем 28-30°С.