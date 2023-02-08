Астанчан предупредили о возможных задержках автобусов из-за заторов

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В Астане из-за заторов на улицах городские автобусы могут задерживаться до 50 минут. Об этом жителей столицы и гостей города предупредили в CTS, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время имеются задержки автобусных маршрутов до 50 минут из-за заторов на улицах города. Загруженные участки без полосы общественного транспорта, более подвержены нарушению интервалов автобусов", - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

Отмечается, что на дорогах столицы коммунальные службы работают в усиленном режиме, а диспетчерская служба компании следит за движением общественного транспорта в городе в онлайн режиме.