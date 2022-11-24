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Астанчан предупредили о резкой смене погоды Сегодня, 19:38
147
Сегодня, 19:38
147

Астанчан предупредили о резкой смене погоды

Резкое похолодание ожидается в Астане 26 ноября, передаёт BaigeNews.kz

"По данным РГП "Казгидромет" 26 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха от 2-4 градусов мороза до минус 25-27 градусов с дальнейшим понижением", - сообщили в ДЧС.

25 ноября в столице ожидаются осадки, временами сильные, метель, гололёд, туман. Ветер северо-восточный, днём порывы 15-20 метров в секунду.

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#погода #Астана #ДЧС #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:38
147
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