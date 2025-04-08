Астанчан предупредили о непогоде
Спасатели выступили с обращением.
Сегодня, 14:25
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Сегодня, 14:25Сегодня, 14:25
135Фото: pixabay.com
В связи с резким похолоданием в Астане спасатели обратились к горожанам, передаёт BaigeNews.kz.
Департамент по чрезвычайным ситуациям столицы сообщает, что по данным "Казгидромета", в городе 8 апреля ожидается временами гроза, ночью и утром туман.
В связи с этим, астанчан просят учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности при передвижении по городу.
Ранее сообщалось, что накануне Алматы пережила настоящее природное бедствие: ливень, град и мощный ветер обрушились на город, нанеся серьезные разрушения.
Также из-за урагана более тысячи жителей Риддера остались без электричества.