В связи с резким похолоданием в Астане спасатели обратились к горожанам, передаёт BaigeNews.kz.

Департамент по чрезвычайным ситуациям столицы сообщает, что по данным "Казгидромета", в городе 8 апреля ожидается временами гроза, ночью и утром туман.

В связи с этим, астанчан просят учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности при передвижении по городу.

Ранее сообщалось, что накануне Алматы пережила настоящее природное бедствие: ливень, град и мощный ветер обрушились на город, нанеся серьезные разрушения.

Также из-за урагана более тысячи жителей Риддера остались без электричества.