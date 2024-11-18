Астанчан осудили за похищение человека

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор двум мужчинам, похитившим человека. Им также вменяли открытое хищение чужого имущества с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, передаёт BaigeNews.kz.

"К. совместно с другими лицами, подойдя к незнакомому потерпевшему, представился сотрудником полиции и сообщил, что он подозревается в совершении преступления. Затем находившийся с ним С. нанёс несколько ударов кулаком в область туловища и ног потерпевшего. Неустановленное лицо прыснуло перцовым баллончиком в лицо потерпевшего, после чего насильно, против воли потерпевшего, открыто захватили и посадили его в машину, продолжив движение в неизвестном направлении", - сообщили подробности дела в суде.

В салоне автомобиля С. нанёс потерпевшему удар электрошокером, отобрал сотовый телефон и потребовал пароль от приложения kaspi.

Получив доступ к приложению, С. перевёл со счёта похищенного 149 тысяч тенге знакомому К., который затем отправил деньги матери К.

Подсудимые и их защитники просили переквалифицировать действия подсудимых на мошенничество, а в части похищения человека - оправдать за отсутствием состава преступления.

Смягчающим обстоятельством суд признал добровольное возмещение причинённого имущественного вреда. Отягчающим - наличие рецидива преступлений.

Приговором суда подсудимые С. и К. признаны виновными по совокупности преступлений и окончательно осуждены: С. – к семи годам; К. – к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с признанием в действия рецидива преступлений.

Приговор вступил в законную силу.