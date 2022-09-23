Астанчан оштрафовали за эксперимент их несовершеннолетних детей из TikTok

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Астана наложил штраф на родителей 15-летних подростков, которые скинули с 16 этажа жилого дома бутылку с водой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда.

Указывается, что 25 июля 2022 года в Астане подростки решили повторить эксперимент из видео в социальной сети TikTok. Наполнив 20-литровую бутылку водой, они скинули её с 16 этажа ЖК "Парк Авеню Эксклюзив". Прохожий успел отбежать в сторону.

"Данный факт свидетельствует о негативном влиянии социальных сетей на детей, развитие которых несформировано в силу их несовершеннолетнего возраста. В суде доказана вина родителей, оставивших детей дома без присмотра. Законным представителям разъяснено о недопущении оставления детей одних дома в ночное время, без присмотра взрослых лиц. На родителей несовершеннолетних наложен административный штраф в размере 15 009 тенге", - сообщили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.