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  • Астанчан оштрафовали за эксперимент их несовершеннолетних детей из TikTok
BaigeNews.kz Вчера, 01:48
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Фото: BaigeNews.kz

Астанчан оштрафовали за эксперимент их несовершеннолетних детей из TikTok

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Астана наложил штраф на родителей 15-летних подростков, которые скинули с 16 этажа жилого дома бутылку с водой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда. 

Указывается, что 25 июля 2022 года в Астане подростки решили повторить эксперимент из видео в социальной сети TikTok. Наполнив 20-литровую бутылку водой, они скинули её с 16 этажа ЖК "Парк Авеню Эксклюзив". Прохожий успел отбежать в сторону.

"Данный факт свидетельствует о негативном влиянии социальных сетей на детей, развитие которых несформировано в силу их несовершеннолетнего возраста. В суде доказана вина родителей, оставивших детей дома без присмотра. Законным представителям разъяснено о недопущении оставления детей одних дома в ночное время, без присмотра взрослых лиц. На родителей несовершеннолетних наложен административный штраф в размере 15 009 тенге", - сообщили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

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#хулиганство #TikTok #суд #штрафы
Журналист
Вчера, 01:48
1356
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