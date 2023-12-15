"Астана" завершила еврокубковый сезон

В заключительном матче группового этапа Лиги Конференций "Астана" на выезде проиграла чешскому клубу "Виктория" из Пльзеня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Старт поединка был равным, а затем Эльхан Астанов сотряс перекладину ворот соперника, хозяева отреагировали целым рядом опасных атак.

Команду из Казахстана несколько раз спас Йосип Чондрич, и на перерыв команды ушли с нолями на табло.

Во втором тайме ничего не изменилось, чехи накатывали атаками, и в одной из них Адам Влканова с линии штрафной пробил в угол ворот, следом Джон Москера увеличил разрыв, позже оформив дубль.

Матч завершился со счётом 3:0 в пользу чешских спортсменов. В итоге "Астана" набрала четыре очка в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира.