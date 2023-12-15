"Астана" завершила еврокубковый сезон
Сегодня, 12:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:25Сегодня, 12:25
119Фото: kazfootball.kz
В заключительном матче группового этапа Лиги Конференций "Астана" на выезде проиграла чешскому клубу "Виктория" из Пльзеня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Старт поединка был равным, а затем Эльхан Астанов сотряс перекладину ворот соперника, хозяева отреагировали целым рядом опасных атак.
Команду из Казахстана несколько раз спас Йосип Чондрич, и на перерыв команды ушли с нолями на табло.
Во втором тайме ничего не изменилось, чехи накатывали атаками, и в одной из них Адам Влканова с линии штрафной пробил в угол ворот, следом Джон Москера увеличил разрыв, позже оформив дубль.
Матч завершился со счётом 3:0 в пользу чешских спортсменов. В итоге "Астана" набрала четыре очка в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира.
Самое читаемое