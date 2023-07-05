"Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме городов-побратимов, посвященном 25-летнему юбилею Астаны. Глава государства отметил, что Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира, передаёт BaigeNews.kz.

"Не случайно городскому развитию посвящена одна из целей ООН в области устойчивого развития. В Казахстане мы уделяем этому направлению самое пристальное внимание. Магистральный вектор городского развития задает Астана, которая входит в число самых быстрорастущих столиц мира. За прошедшие четверть века территория главного города нашей страны увеличилась в три, а население – в четыре раза. Согласно прогнозам экспертов, количество столичных жителей достигнет двух миллионов уже к 2030 году. С момента обретения столичного статуса экономический потенциал города вырос более чем в сто раз и составляет сейчас свыше 10% ВВП страны", - сказал президент.

Он отметил, что мегаполисы занимают важную роль в прогрессе государств. По его словам, вопросы эффективного управления городами являются важными для Казахстана.

"Динамичное и устойчивое развитие городов в современном высококонкурентном и быстро меняющемся мире обретает особое значение. Столицы и крупные мегаполисы являются средоточием политической, экономической и культурной жизни, играя роль флагманов поступательного прогресса государств. Они аккумулируют в себе мощный созидательный потенциал, притягивая инвестиции, инновационные технологии и, самое главное, – человеческий капитал. Именно люди, их творческая энергия, уникальные знания, креативные идеи и патриотизм являются ключевым фактором успеха наций. Поэтому вопросы эффективного управления городами и системного изучения актуальных трендов в урбанистике становятся стратегически важными для каждой страны, устремленной в будущее, и конечно, для Казахстана", - сказал глава государства.

Качество жизни жителей в городах – это главный показатель успешности крупных городов, считает президент. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что внушительные цифры не всегда свидетельствуют о гармоничном развитии города.

"Поэтому при возведении и благоустройстве нашей столицы мы должны следовать принципу "не человек для города, а город для человека. Такой человекоцентричный подход задает совершенно иные стратегические ориентиры, акцентируя внимание городских властей прежде всего на интересах и потребностях горожан. Принципиально важным аспектом является создание максимально комфортной городской среды для всех жителей и гостей Астаны. Мы осознанно выбрали и движемся по пути построения общества равных возможностей для каждого. Поэтому придаем важное значение инклюзивному развитию, основанному на взаимной ответственности и гражданской солидарности",- сказал президент.

При этом он считает, что необходимо повысить доступность городской инфраструктуры для граждан с особыми потребностями. По мнению Токаева, у всех жителей столицы должен быть равный доступ к объектам образования, здравоохранения, культурно-досуговым учреждениям, паркам и общественным пространствам.