"Астана" в шестой раз выиграла Суперкубок Казахстана

Фото: Sports.kz

В столице Казахстана состоялся матч за Суперкубок страны между "Астаной" и шымкентским "Ордабасы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

"Астана": Чондрич, Аманович, Бейсебеков, Томашевич, Оганесян, Йованчич, Эбонг, Прокопенко, Урега, Дарбо, Томасов;

"Ордабасы": Сейсен, Тагыберген, Суюмбаев, Умаров, Астанов, Тунгышбаев, Ерланов, Малый, Мбодж, Матич, Абдихоликов.

Уже на седьмой минуте астанчанин Алекса Аманович открыл счт "пушкой" издали, но уже через две минуты он недосмотрел за шымкентцем Еркебуланом Тунгышбаевым в своей штрафной и тот ударом головой выровнял положение.

Шохбоз Умаров снёс во владениях Мухаммеджана Сейсена Фабиена Урегу, после чего Дембо Дарбо четко реализовал пенальти. На старте второй части игры "Астана" владела инициативой и Сейсену пришлось спасать команду, последовали замены в составе "Ордабасы", они помогли ему действовать опаснее у чужих ворот и уже хорошо проявил себя Йосип Чондрич. 2:1 — сильнее чемпион.

Таким образом, "Астана" в шестой раз выиграла Суперкубок Казахстана со счётом 2:1.