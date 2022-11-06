"Астана" в седьмой раз стала чемпионом Казахстана по футболу

Фото: sports.kz

В заключительном туре Казахстанской Премьер-Лиги столичная команда обыграла на выезде карагандинский "Шахтёр".

Сегодня состоялись решающие матчи Казахстанской Премьер-Лиги сезона 2022 года, передаёт передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Чемпионом Казахстана в седьмой раз в своей истории стала столичная "Астана", которая в заключительном туре обыграла на выезде карагандинский "Шахтёр". Гостям нужна была победа и они забили дважды в первом тайме, сперва с пенальти отличился Педро Эуженио, затем с игры Марин Томасов, перед перерывом Тимур Чогадзе один гол отыграл. Во второй половине инициативой владели столичные футболисты и сумели выиграть по итогам — 3:2, дубль оформил Томасов, а затем забил Евгений Кобзарь.

Таким образом, у "Астаны" стало 53 очка, и она выиграла золото турнира.

Второе место с 52 баллами занял "Актобе". "Тоболу" досталась в итоге "бронза" турнира. Команда из Костаная замкнула тройку лидеров с 47 очками в активе.

По итогам нынешнего сезона КПЛ покидают уральский "Акжайык" и туркестанский "Туран". Их место в следующем году займут кокшетауский "Окжетпес" и "Кайсар" из Кызылорды.