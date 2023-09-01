"Астана" узнала соперников по группе Лиги Конференций
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка группового этапа Лиги Конференций, в ходе которой своих соперников по группе узнала "Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Команда из столицы Казахстана попала в группу С, где встретится с хорватским "Динамо" Загреб, чешской "Викторией" Пльзень и косовским "Балкани".
Напомним, в этом еврокубковом сезоне "Астана" стартовала в Лиге Чемпионов: в первом отборочном раунде казахстанская команда обыграла по сумме двух матчей тбилисское "Динамо" (3:2), после чего во втором раунде была разгромлена "Динамо" из Загреба (0:6).
После вылета из Лиги Чемпионов "Астана" попала в третий раунд Лиги Европы, где уступила в противостоянии с болгарским "Лудогорцем" (3:6).
В раунде плей-офф Лиги Конференций "Астана" одержала победу над албанским "Партизани" (2:1) и получила право сыграть на групповом этапе этого турнира.
Самое читаемое
- Стюардессу, погибшую при крушении самолета Евгения Пригожина, похоронили в Казахстане
- Трещит по швам: в Усть-Каменогорске может рухнуть памятник архитектуры со столетней историей
- "Акимат сказал - ищите квартиры": Жилищный скандал разгорелся в Петропавловске
- Мокрый снег прогнозируют синоптики 1 сентября в Казахстане
- Токаев и Назарбаев переговорили по телефону с Лукашенко