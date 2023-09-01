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"Астана" узнала соперников по группе Лиги Конференций

Сегодня, 20:49
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ФК "Астана" Сегодня, 20:49
Сегодня, 20:49
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Фото: ФК "Астана"

В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка группового этапа Лиги Конференций, в ходе которой своих соперников по группе узнала "Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Команда из столицы Казахстана попала в группу С, где встретится с хорватским "Динамо" Загреб, чешской "Викторией" Пльзень и косовским "Балкани". 

Напомним, в этом еврокубковом сезоне "Астана" стартовала в Лиге Чемпионов: в первом отборочном раунде казахстанская команда обыграла по сумме двух матчей тбилисское "Динамо" (3:2), после чего во втором раунде была разгромлена "Динамо" из Загреба (0:6).

После вылета из Лиги Чемпионов "Астана" попала в третий раунд Лиги Европы, где уступила в противостоянии с болгарским "Лудогорцем" (3:6).

В раунде плей-офф Лиги Конференций "Астана" одержала победу над албанским "Партизани" (2:1) и получила право сыграть на групповом этапе этого турнира.

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