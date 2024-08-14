"Астана" установила исторический рекорд в еврокубках

Футбольная команда "Астана" одержала самую крупную победу в истории в еврокубках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций "Астана" разгромила румынский "Корвинул" со счётом 6:1.

Голами в составе "Астаны" отметились Джеффри Чинеду, Марин Томасов, оформившие по дублю, а также Назми Грипши и Эльхан Астанов.

Ранее столичная команда ни разу не выигрывала на евроарене матч с разницей в пять мячей. Рекордом "Астаны" была победа над израильским "Маккаби" (Тель-Авив) на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2017/18 = 4:0, а также две победы над мальтийской "Валлеттой" в третьем отборочном раунде Лиги Европы сезона-2019/20 - 5:1 и 4:0.

Следующим соперником "Астаны" в Лиге Конференций станет победитель пары "Сент-Миррен" (Шотландия) — "Бранн" (Норвегия).