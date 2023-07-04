Астана теперь не самая молодая столица в мире

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А все потому, что в Индонезии решили перенести свой главный город из Джакарты в Нусантару. Об этом, к слову, заявили сегодня на инвестиционном форуме. Нусантара - это пока еще маленький населенный пункт в джунглях. Теперь для новой столицы нужны деньги и, естественно, не малые. Сразу 34 млрд долларов. Кстати, индонезийцы как пример взяли нашу столицу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atameken Business.

Нусантара будет теперь не только самой молодой столицей в мире, но и единственным мегаполисом расположившемся в тропиках. У индонезийского правительства планы многообещающие. Например, сейчас там живет меньше сотни тысяч человек, увеличить население хотят до двух миллионов. Почему-то строя новую столицу Индонезия решила перенять опыт именно у Астаны. Им, кстати, как не странно, понравился наш популярный генплан, претерпевший точечную застройку и засыпку крупного озера.

"Мы сейчас изучаем генеральный план Астаны, хотим перенять опыт по планированию центральной части города. В Астане предположительно проживает больше 2 млн человек. Это превышает изначальное планирование. Первый кирпичик нашего города будут закладывать в 2024 году. Проект рассчитали на 20 лет, до 2045 года", - говорит глава Управления столицы Индонезии Бамбанг Сусантоно.

"Речь идет о том, как удачно переносить столицы. Это непростой шаг. Мы помним, как это непросто было в случае, когда Алматы терял статус столицы и передавал его Астане. У нас причина такая же, как когда-то с Астаной. Мы хотим, чтобы столица была географически в самом центре страны. Во-вторых, чтобы развить наши экономические возможности. Мы хотим, чтобы капитал был сконцентрирован не только в одной Джакарте", - сказал посол Индонезии в Казахстане Мохамад Фаджрул Рахман.

Чтобы построить столицу посреди тропиков нужно 34 млрд долларов. Соответственно, Индонезии теперь нужны инвестиции. К слову, казахстанские инвесторы уже проявляют интерес к тому, чтобы влить свои деньги в развитие Нусантары. Более того, возводить город будут и наши стройкомпании.

"Наши строительные компании заинтересованы проводить строительный бизнес именно в новой столице Нусантара", - сказал почетный консул Индонезии в Алматы Серик Карымсаков.

Уже 5 представителей казахстанского бизнеса изъявили желание инвестировать в новую столицу Индонезии. Астана и Нусантара станут городами-побратимами. Впрочем, между Казахстаном и Индонезией товарооборот сейчас составляет порядка 400 млн долларов. Причем, этот показатель собираются поднять до 1 млрд.