"Астана" сыграет с "Челси" на общем этапе Лиги Конференций

В Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги Конференций сезона-2024/25, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперниками "Астаны" будут английский "Челси", кипрские АПОЭЛ и "Пафос", португальская "Витория" (Гимарайнш), валлийский "Нью-Сейнтс" и сербский ТСЦ. Всего казахстанская команда проведет шесть матчей: три — дома, три — в гостях. Дома "Астана" сыграет с "Челси", "Виторией" и ТСЦ, а в гостях встретится с АПОЭЛом, "Нью-Сейнтс" и "Пафосом".

Напомним, в этом еврокубковом сезоне "Астана" стартовала со второго отборочного раунда Лиги Конференций. Сначала подопечные Григория Бабаяна прошли молдавский "Милсами" (3:2 — по сумме двух матчей), затем в третьем раунде разгромили румынский "Корвинул" (8:2), а в раунде плей-офф совершили фантастический камбэк в противостоянии с норвежским "Бранном" (3:2).