Астана стала рекордсменом по открытию новых школ

В Астане открыта семнадцатая по счету новая школа, сообщил в своем аккаунте в Instagram аким столицы Женис Касымбек.

"Это абсолютный рекорд для столицы! Новое учебное заведение построено в рамках нацпроекта "Комфортная школа" и расположено по улице Касыма Кайсенова, 4/1. Школа укомплектована всем необходимым для комфортного обучения", - подчеркнул аким.

Он сообщил, что в рамках нацпроекта Главы государства "Комфортная школа" в столице уже построены и открыты 10 школ нового образца. Всего же в рамках данного нацпроекта в период с 2024 по 2025 годы будет построено 24 школы нового формата. Только эти школы позволят создать порядка 90 тысяч ученических мест в две смены.

"До конца текущего года планируем открыть еще несколько школ. Таким образом будут решены вопросы трехсменного обучения еще в 4 школах, переуплотненного режима обучения - в 3 школах. Также готовим задел на следующие годы", - заявил аким Астаны.

В 2025 году в Астане планируется построить и сдать в эксплуатацию еще более 20 школ.