В феврале инфляция в Казахстане продолжила расти, составив 9,4% на годовом уровне, что немного выше январского показателя в 8,9%, передаёт BaigeNews.kz. Инфляционные процессы охватили 15 регионов страны, при этом в 3 регионах рост цен замедлился, а в 2 оставался стабильным.

Наибольшее ускорение инфляции наблюдается в столице – Астане. В то время как цены на продовольственные товары в феврале ускорились до 6,5% по сравнению с прошлым годом, что выше январских 5,8%. Рекордный рост цен на продовольствие был зафиксирован в Акмолинской области (8,9%), в то время как в Туркестанской области он был самым низким (4,5%).

Цены на непродовольственные товары также ускорились, составив 8,7% в феврале, против 8,4% в январе. Лидером по росту в этой категории стала Туркестанская область (14,1%), в то время как Павлодарская область продемонстрировала минимальный рост (5,8%).

Что касается цен на платные услуги, то их рост в феврале составил 14,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в январе было 13,8%). Особенно заметное увеличение цен в этой категории произошло в Западно-Казахстанской области (19,2%), в то время как в Туркестанской области цены снизились на 8,4%.

Месячная инфляция в феврале составила 1,5%, что указывает на дальнейшее усиление ценового давления в стране.