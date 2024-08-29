"Астана" сотворила сенсацию и вышла в группу еврокубков
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В матче раунда плей-офф Лиги Конференций "Астана" сыграла с норвежским "Бранном", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Первый тайм прошёл в равной борьбе, хозяева создали ряд опасных моментов, но не смогли их реализовать. Больше других шансов было у Джеффри Чинеду.
Норвежцы тоже имели возможности забить, однако несколько раз казахстанцев спас Йосип Чондрич.
Со старта второй половины астанчане атаковали и Чинеду ударом головой в угол вывел их вперёд.
После этого они продолжили нагнетать у ворот соперника, и нигериец воспользовался ошибкой голкипера соперника.
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Оставалось не так много времени, и вышедший на замену Рамазан Каримов забил третий гол — 3:0.
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Таким образом, "Астана" вышла в группу Лиги Конференций. Столичная команда стала первой в истории страны, которая дошла до группы, не идя по "пути чемпионов".
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